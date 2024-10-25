Найбільший у світі виробник вітряних турбін збільшив квартальний прибуток у 43 рази

Найбільший у світі виробник вітрових турбін Goldwind Science & Technology повідомив про зростання чистого прибутку в третьому кварталі до 405,3 млн юанів ($56,9 млн). Це у 43 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Вloomberg.

Виручка зросла на 52% порівняно з попереднім роком до 15,6 млрд юанів завдяки нижчим виробничим витратам і швидкому створенню Китаєм чистої енергії.

За 9 місяців 24 року в Китаї було зафіксовано 39,1 ГВт нових підключень до мережі, що на 16,8% більше, ніж у минулому році. Станом на кінець вересня 2024 року загальна потужність підключеної до мережі вітроелектростанції Китаю становила 479,6 ГВт , що займає 15,2% у структурі електроенергії Китаю, тоді як теплова енергетика становила 44,9%.

У Китаї є найбільший у світі ринок вітряної енергії, щонайменше 10 великих гравців постійно знижують ціни на турбіни. Багато з них нарощують продажі за кордоном, щоб отримати вигоду від своєї конкурентної переваги, а Goldwind є найбільшим експортером турбін серед китайських аналогів

Рентабельність компанії також виграла від падіння вартості сталі, основного матеріалу для її продукції, повідомляє Bloomberg Intelligence.

Успіх Goldwind підкріплюється провідною у світі експансією відновлюваної енергетики Китаю. Країна встановила 39,1 гігават вітроелектростанцій за перші дев’ять місяців року, порівняно з 33,5 гігаватами за той самий період у 2023 році.

Додамо, наразі до "зелених" джерел енергетики відносять сонячну, вітрову і гідроенергетику (та гідротермальну). Проте, Європейський парламент проголосував за включення ядерної енергії до переліку "зелених" технологій, вказаних у законі ЄС про промисловість з нульовим рівнем викидів.

У 2022 році Європейський союз вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від газу. Однак перехід від викопних видів палива було призупинено через кризу в електроенергетичній системі Європи, викликаної, зокрема, посухою.