Маск заявил, что SpaceX отозвала запрос в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине

Илон Макс заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение в Пентагон по поводу финансирования спутниковой связи Starlink в Украине.

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Об этом он написал в Twitter.

"SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование" , - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Позже Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.