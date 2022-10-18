- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Маск заявил, что SpaceX отозвала запрос в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине
Илон Макс заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение в Пентагон по поводу финансирования спутниковой связи Starlink в Украине.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом он написал в Twitter.
"SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование" , - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.