Маск заявив, що SpaceX відкликала запит до Пентагону про оплату роботи Starlink в Україні

Ілон Макс заявив, що його компанія SpaceX вже відкликала звернення до Пентагону щодо фінансування супутникового зв’язку Starlink в Україні.

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Про це він написав у Twitter.

"SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Пізніше Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.