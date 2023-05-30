Маск заявил о готовности расширить бизнес в Китае, – МИД КНР

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил министру иностранных дел КНР Цинь Гану, что его фирма готова расширить бизнес в стране. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая после встречи бизнесмена и дипломата в Пекине.

Согласно заявлению МИД, Маск также сказал, что выступает против разъединения экономик США и Китая.

"Интересы Соединенных Штатов и Китая переплетены, как сиамские близнецы, неразделимы друг от друга", – цитирует дипведомство слова главы Tesla.

Как отмечает Reuters, встреча Илона Маска и Цинь Гана состоялась через несколько часов после того, как бизнесмен прибыл в Пекин с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Китай за три года. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае.

Tesla не ответила на просьбу журналистов прокомментировать поездку Маска, его маршрут или приписываемые ему заявления.

При этом агентство обращает внимание, что визит происходит в то время, когда Tesla сталкивается с усилением конкуренции со стороны электромобилей китайского производства и некоторой неопределенностью касательно планов расширения заводского комплекса Tesla в Шанхае.

Китай является вторым по величине рынком Tesla после США, а завод в Шанхае является крупнейшим производственным центром компании.

Инвесторы фирмы подвергают сомнению то, удастся ли ей увеличить производство электромобилей в Шанхае, и насколько это возможно.

Другой вопрос состоит в том, получит ли компания разрешение регуляторных органов Китая на выпуск расширенных функций помощи водителям Tesla, которые доступны на других рынках как часть системы Full Self-Driving.

Напомним, ранее СМИ писали, что Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии Megapack. Ожидалось, что строительство начнется в третьем квартале этого года, а уже во втором квартале 2024 будет запущено производство.