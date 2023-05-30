Маск заявив про готовність розширити бізнес у Китаї, – МЗС КНР

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив міністру закордонних справ КНР Цінь Ґану, що його фірма готова розширити бізнес у країні. Про це повідомила пресслужба МЗС Китаю після зустрічі бізнесмена й дипломата в Пекіні.

Згідно із заявою МЗС, Маск також сказав, що виступає проти роз’єднання економік США та Китаю.

"Інтереси Сполучених Штатів і Китаю переплетені, як сіамські близнюки, нероздільні одне від одного", – цитує дипвідомство слова очільника Tesla.

Як зауважує Reuters, зустріч Ілона Маска та Цінь Ґана відбулася через кілька годин після того, як бізнесмен прибув до Пекіна з неанонсованим візитом. Це його перша поїздка в Китай за понад три роки. Очікується, що він зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками та відвідає завод Tesla в Шанхаї.

Tesla не відповіла на прохання журналістів прокоментувати поїздку Маска, його маршрут або приписувані йому заяви.

При цьому агентство звертає увагу, що візит відбувається в той час, коли Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку електромобілів китайського виробництва та деякою невизначеністю щодо планів розширення заводського комплексу Tesla в Шанхаї.

Китай є другим за величиною ринком Tesla після США, а завод у Шанхаї є найбільшим виробничим центром компанії.

Інвестори фірми ставлять під сумнів те, чи вдасться їй збільшити виробництво електромобілів у Шанхаї, і наскільки це можливо.

Інше питання полягає в тому, чи дозволять регуляторні органи Китаю випустити розширені функції допомоги водіям Tesla, які доступні на інших ринках як частина системи Full Self-Driving.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Tesla побудує в Шанхаї завод для виробництва накопичувачів енергії Megapack. Очікується, що будівництво розпочнеться в третьому кварталі цього року, а вже у другому кварталі 2024 року планують запустити виробництво.