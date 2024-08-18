Mastercard объявила о сокращении персонала на 3%

Mastercard объявил о сокращении своего глобального персонала на 3% в рамках реорганизации, начатой в начале этого года. Об этом сообщает Reuters.

Согласно последним данным о рабочей силе компании, сокращения коснутся примерно 1000 сотрудников. К концу прошлого года, согласно годовому отчету компании, штат Нью-Йорк насчитывал 33 400 работников.

Большинство сотрудников, затронутых этими сокращениями, будут проинформированы к третьему кварталу.

Представитель Mastercard отметил, что после внедрения этих изменений компания планирует перераспределить ресурсы на растущие области, такие как новые рынки и укрепление подразделений, занимающихся кибербизнесом и борьбой с мошенничеством.

В прошлом месяце финансовый директор Mastercard Сачин Мехра сообщил, что компания потратит 190 миллионов долларов на реструктуризацию за три месяца, завершающихся 30 сентября.

Напомним, в мае компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис — "Гибкая оплата", позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки.

Отмечается, что если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом — другой платежной картой или наличными деньгами, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека.

Сервис "Гибкая оплата" доступен для картодержателей Mastercard таких банков: Банк Восток, Банк Южный, Глобус Банк, Идея Банк, Креди Агриколь, Кредобанк, ОТП, Сбербанк, ПРАВЭКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank, RwSbank будет увеличиваться.

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