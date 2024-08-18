Mastercard оголосила про скорочення персоналу на 3%

Mastercard оголосив про скорочення свого глобального персоналу на 3% у рамках реорганізації, розпочатої на початку цього року. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з останніми даними про робочу силу компанії, скорочення торкнуться приблизно 1000 співробітників. На кінець минулого року, відповідно до річного звіту компанії, штат Нью-Йорк нараховував 33 400 працівників.

Більшість співробітників, яких торкнуться ці скорочення, будуть проінформовані до третього кварталу.

Представник Mastercard зазначив, що після впровадження цих змін компанія планує перерозподілити ресурси на зростаючі області, такі як нові ринки та зміцнення підрозділів, що займаються кібер-бізнесом і боротьбою з шахрайством.

Минулого місяця фінансовий директор Mastercard Сачін Мехра повідомив, що компанія витратить 190 мільйонів доларів на реструктуризацію за три місяці, що завершуються 30 вересня.

Нагадаємо, у травні компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс — "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки.

Зазначається, що якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб — іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Сервіс "Гнучка оплата" доступний для картодержателів Mastercard таких банків: Банк Восток, Банк Південний, Глобус Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЕКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank, RwSbank, і їхня кількість збільшуватиметься.

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