Microsoft выплатит штраф за нарушение санкций против России

Компания Microsoft заплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкционного режима США. В частности, речь идет о санкциях против России. Об этом написали на сайте министерства финансов США.

Корпорация Microsoft согласилась перечислить около 3 миллионов долларов для урегулирования своей гражданской ответственности за более 1300 нарушений санкций в связи с ограничениями в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России, связанных с экспортом услуг или программного обеспечения из США в санкционные юрисдикции.

В частности, Microsoft допустила использование ее продукции в оккупированном Крыму.

Причины нарушений санкций включали отсутствие полной или точной информации о лицах конечных потребителей продуктов Microsoft, сообщило министерство финансов США.

"Большинство нарушений, которые имели место в период с 2012 по 2019 годов, касались заблокированных российских организаций или лиц, расположенных в Крыму Украины, и произошли в результате неспособности Microsoft идентифицировать и предотвратить использование своих продуктов запрещенными сторонами" - писало международное издание Reuters.

Семь раз в период с 28 декабря 2016 года по 22 декабря 2017 года сотрудники Microsoft в России привлекали другую дочернюю компанию Microsoft к заключению или продаже лицензионных соглашений на программное обеспечение, позволявших передачу или доступ к программному обеспечению ФАУ "Главгосэкспертиза России" и акционерному обществу " Объединенная судостроительная корпорация.

"Microsoft приняла меры для исправления ситуации после выявления спорного поведения, которое предшествовало экспортному контролю и санкциям, примененным в связи с нынешней российской войной в Украине", - заявили в министерстве финансов США.

"Microsoft очень серьезно относится к экспортному контролю и соблюдению санкций, поэтому, узнав о сбоях в проверке и нарушении нескольких сотрудников, мы добровольно сообщили об этом соответствующим органам", - сказал представитель компании Microsoft.

В марте 2022 года Microsoft заявила о выходе с российского рынка. Решение компания приняла из-за нападения РФ на Украину.

4 апреля 2023 г. Норвегия ввела новые санкции против России. Ограничительный список отражает десятый пакет санкций ЕС, принятый Европейским Союзом 25 февраля 2023 года. Под санкции попали еще 87 физических и 34 юридических лица. Сейчас в списке 1678 человек.

Также гражданами РФ запретили занимать какие-либо должности в органах управления компаний критической инфраструктуры, а также запрет транзита через территорию РФ.

31 марта 2023 г. Япония расширила санкции против России, запретив экспорт беспилотников, стали и алюминия.

Экспортные ограничения будут касаться строительной техники, электрооборудования, оптического оборудования, оптоволокна, экскаваторов, бульдозеров и даже игрушек.