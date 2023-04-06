Microsoft виплатить штраф за порушення санкцій проти Росії

Компанія Microsoft заплатить майже три мільйони доларів за порушення санкційного режиму США. Зокрема мова йде про санкції проти Росії. Про це написали на сайті міністерства фінансів США.

Корпорація Microsoft погодилася перерахувати близько 3 мільйонів доларів для врегулювання своєї цивільної відповідальності за понад 1300 порушень санкцій у зв’язку з обмеженнями щодо Куби, Ірану, Сирії та Росії, які пов’язані з експортом послуг або програмного забезпечення зі США до санкційних юрисдикцій.

Зокрема, Microsoft допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Причини порушень санкцій включали відсутність повної або точної інформації про особи кінцевих споживачів продуктів Microsoft - повідомило міністерство фінансів США.

“Більшість порушень, які мали місце в період з 2012 по 2019 роки, стосувалися заблокованих російських організацій або осіб, розташованих в Криму України, і сталися в результаті нездатності Microsoft ідентифікувати та запобігти використанню своїх продуктів забороненими сторонами” - писало міжнародне видання Reuters.

Сім разів у період з 28 грудня 2016 року по 22 грудня 2017 року співробітники Microsoft в Росії залучали іншу дочірню компанію Microsoft до укладання або продажу ліцензійних угод на програмне забезпечення, які дозволяли передачу або доступ до програмного забезпечення ФАУ "Головдержекспертиза Росії" та акціонерному товариству "Об'єднана суднобудівна корпорація".

“Microsoft вжила заходів для виправлення ситуації після виявлення спірної поведінки, яка передувала експортному контролю та санкціям, застосованим у зв’язку з нинішньою російською війною в Україні”, - заявили у міністерстві фінансів США.

«Microsoft дуже серйозно ставиться до експортного контролю та дотримання санкцій, тому, дізнавшись про збої в перевірці та порушення кількох співробітників, ми добровільно повідомили про це відповідним органам», — сказав представник компанії Microsoft.

У березні 2022 року Microsoft заявили про вихід з російського ринку. Рішення компанія ухвалила через напад РФ на Україну.

4 квітня 2023 року Норвегія запровадила нові санкції проти Росії. Обмежувальний список відображає десятий пакет санкцій ЄС, який Європейський Союз ухвалив 25 лютого 2023 року. Під санкції потрапили ще 87 фізичних та 34 юридичні особи. Зараз у списку 1678 осіб.

Також громадянами РФ заборонили займати будь-які посади у керівних органах компаній критичної інфраструктури, і навіть заборону транзиту через територію РФ.

31 березня 2023 року Японія розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію.

Експортні обмеження стосуватимуться будівельної техніки, електроустаткування, оптичного обладнання, оптоволокна, екскаваторів, бульдозерів і навіть іграшок.