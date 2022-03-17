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Категория
Бизнес
Дата публикации

На Закарпатье из-за войны переехали 120 украинских предприятий

На Закарпатье из-за войны переехали 120 украинских предприятий
Ужгород. Фото: Facebook/Закарпатская ОВА

Около 120 украинских предпринимателей в связи с российским вторжением решили переместить свои производства в Закарпатскую область. 

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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной военной администрации. 

Как заявил глава ОВА Виктор Микита, область приняла непростой вызов по созданию достойных условий для перемещения предприятий и бизнеса с территорий, где ведутся активные боевые действия. 

По его словам, для этого создали отдельное подразделение. 

"Такого опыта нет ни в одной области, поэтому делаем все в соответствии с условиями военного положения", – отметил глава ОВА.

По данным областной военной организации, всего Закарпатье уже получило около полутысячи заявок.  

При этом с 300 предприятиями есть прямая коммуникация, еще почти 120 приняли решение о релокации, а четыре уже полноценно работают на территории региона. 

Виктор Микита добавил, что это один из лучших показателей в Украине. 

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины расширил программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий в западные регионы Украины. Теперь она распространяется на частные компании.

Напомним, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность.

В полном объеме продолжают работу только 13% представителей малого и среднего бизнеса.

Автор:
Дмитрий Нарожный