На Закарпаття через війну переїхали 120 українських підприємств

Близько 120 українських підприємців через російське вторгнення вирішили перемістити свої виробництва до Закарпатської області.

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Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної військової адміністрації.

Як заявив глава ОВ Віктор Микита, область прийняла непростий виклик щодо створення гідних умов для переміщення підприємств та бізнесу з територій, де ведуться активні бойові дії.

З його слів, для цього створили окремий підрозділ.

"Такого досвіду немає в жодній області, тому робимо все відповідно до умов військового стану", — зазначив голова ОВД.

За даними обласної військової організації, всього Закарпаття вже отримало близько півтисячі заявок.

При цьому із 300 підприємствами є пряма комунікація, ще майже 120 ухвалили рішення про релокацію, а чотири вже повноцінно працюють на території регіону.

Віктор Микита додав, що це один із найкращих показників в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій у західні регіони України. Наразі вона поширюється на приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, зараз 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність.

У повному обсязі продовжують роботу лише 13% представників малого та середнього бізнесу.