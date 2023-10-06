Налоговая служба будет отслеживать продажи через Facebook и Instagram

Государственная регистрация субъектов хозяйствования в Украине является обязательным условием для всех желающих осуществлять предпринимательскую деятельность. Поскольку некоторые продавцы игнорируют этот факт и уходят от уплаты налогов, Государственная налоговая служба решила отслеживать продажи через соцсети, в частности Facebook и Instagram.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В налоговой отметили, что для таких операций продавцы используют банковские карты физических лиц для расчетов, что запрещено законом.

"ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры", - говорится в сообщении.

В налоговой добавили, что территориальные органы ГНС за последний месяц обнаружили несколько случаев, когда люди занимались бизнесом без обязательной государственной регистрации:

В Ивано-Франковской области и в Кировоградской области налоговики установили, что валютно-обменные операции предоставлялись без государственной регистрации субъекта;

В Хмельницкой области установлены факты занятия хозяйственной деятельностью через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем;

В Днепропетровской области обнаружена продажа мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия необходимых разрешительных документов и без получения официальной государственной регистрации как субъекта хозяйствования;

В Киеве разоблачена нелегальная торговая сеть без государственной регистрации как субъекта хозяйствования;

В Сумской области налоговиками установлена продажа табачных изделий гражданами, которые не были зарегистрированы как субъекты хозяйствования, а также не имели разрешительных документов на право осуществлять торговлю;

В Винницкой области без государственной регистрации "предприниматель" предоставлял услуги по стирке ковров;

В Черкасской области "дельцы" осуществляли продажу фальсифицированных подакцизных товаров;

Также были обнаружены факты нарушения ведения хозяйственной деятельности и уклонения от уплаты налогов на территории Черниговской области.

Напомним, невзирая на отключение света, обстрелы российских преступников, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственные дела. За 2022 год в приложении "Дії" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

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