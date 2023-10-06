Податкова служба відстежуватиме продажі через Facebook та Instagram

Державна реєстрація суб’єктів господарювання в Україні є обов’язковою умовою для всіх, хто бажає здійснювати підприємницьку діяльність. Оскільки деякі продавці ігнорують цей факт і уникають сплати податків, Державна податкова служба вирішила відслідковувати продажі через соцмережі, зокрема Facebook та Instagram.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У податковій наголосили, що для таких операцій продавці використовують банківські картки фізичних осіб для розрахунків, а це заборонено законом.

"ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи", - йдеться у повідомленні.

В податкоій додали, що територіальні органи ДПС за останній місяць виявили декілька випадків, коли люди займалися бізнесом без обов’язкової державної реєстрації:

На Івано-Франківщині та в Кіровоградській області податківці встановили, що валютно-обмінні операції надавалися без державної реєстрації суб'єкта;

На Хмельниччині встановлено факти зайняття господарською діяльністю через мережу Інтернет без державної реєстрації як фізичною особою-підприємцем;

На Дніпропетровщині виявлено продаж мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності необхідних дозвільних документів і без отримання офіційної державної реєстрації як суб’єкта господарювання;

У Києві викрито нелегальну торговельну мережу без державної реєстрації як суб’єкта господарювання;

На Сумщині податківцями встановлено продаж тютюнових виробів громадянами, які не були зареєстровані як суб’єкти господарювання, а також не мали дозвільних документів на право здійснювати торгівлю;

На Вінниччині без державної реєстрації "підприємець" надавав послуги з прання килимів;

На Черкащині "ділки" здійснювали продаж фальсифікованих підакцизних товарів;

Також були виявлені факти порушено ведення господарської діяльності та ухилення від сплати податків на території Чернігівської області.

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