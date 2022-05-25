Названы причины, почему прибыль производителей молокопродуктов снова снизится

У производителей нет ограничений по наращиванию производства, но из-за низкого спроса со стороны покупателей прибыль производителей молокопродуктов снова снизится. Об этом передает Infagro.

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"Это происходит не потому, что у производителей ограничены возможности к наращиванию производства, а потому что потребительский спрос становится ограниченным. Хотя украинцы уже возвращаются из-за границы, платежеспособность населения ухудшается, а инфляция стремительно растет", - говорится в сообщении.

Ввиду ограниченного спроса производители сейчас уже не могут увеличивать цены на свежие молочные продукты. Хотя в магазинах рост цен еще не прекращается, но в этом случае основная причина – это удорожание логистики.

При этом слабый спрос на фоне роста предложения способствует восстановлению акционных распродаж.

В ближайшие недели производители поднимать цены не будут, а вот в магазинах они ниже не станут, учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине.

Импорт свежих молокопродуктов пока особенно не влияет на общее увеличение предложения.

В целом за прошлый месяц в страну был ввезен незначительный объем молока и кисломолочных продуктов, который нельзя расценивать как конкуренцию для отечественных производителей. В текущем месяце импорт будет значительно меньше, потому что свежие молокопродукты уже исключены из списка критического импорта.

Напомним, что цены на свинину будут постепенно расти.