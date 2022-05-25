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Названо причини, чому прибуток виробників молокопродуктів знову знизиться

Названо причини, чому прибуток виробників молокопродуктів знову знизиться
Фото: Depositphotos

У виробників немає обмежень щодо нарощування виробництва, але через низький попит з боку покупців прибуток виробників молокопродуктів знову знизиться. Про це повідомляє Infagro.

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"Це відбувається не тому, що у виробників обмежені можливості до нарощування виробництва, а тому, що споживчий попит стає обмеженим. Хоча українці вже повертаються з-за кордону, платоспроможність населення погіршується, а інфляція стрімко зростає", - йдеться у повідомленні.

З огляду на обмежений попит, виробники зараз уже не можуть збільшувати ціни на свіжі молочні продукти. Хоча в магазинах зростання цін ще не припиняється, але в цьому випадку основна причина – подорожчання логістики.

При цьому слабкий попит на фоні зростання пропозиції сприяє відновленню розпродажу.

Найближчими тижнями виробники не підніматимуть ціни, а ось у магазинах вони нижче не стануть, враховуючи нинішню вартість транспортних перевезень в Україні.

Імпорт свіжих молокопродуктів поки що особливо не впливає на загальне збільшення пропозиції.

Загалом за минулий місяць у країну було ввезено незначний обсяг молока та кисломолочних продуктів, який не можна розцінювати як конкуренцію для вітчизняних виробників. У поточному місяці імпорт буде значно меншим, тому що свіжі молокопродукти вже виключені зі списку критичного імпорту.

Нагадаємо, що ціни на свинину поступово зростатимуть.