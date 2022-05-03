Оператор системы Прозорро.Продажи запускает онлайн-платформу "Друг другу" для помощи бизнесу

Национальная электронная биржа, которая является оператором системы электронных аукционов Прозорро.Продажи, заявила о запуске онлайн-платформы "Друг друг". Она должна помочь бизнесу обмениваться специалистами, оборудованием, технологиями, ресурсами, мощностями для решения разных задач. Об этом разработчик сообщил в пресс-релизе.

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Платформа объединит представителей бизнеса, желающих дать работу своим сотрудникам или задействовать мощности и ресурсы, не загруженные в нынешних условиях на 100%, и предпринимателей, которым необходимы квалифицированные специалисты, оборудование, настройка бизнес-процессов или разработки в той или иной сфере.

"Мы понимаем, что в условиях военной экономики очень важно дать людям работу, но это не просто, учитывая, что многие проекты просто стали не актуальны или заморожены на неопределенное время. При этом многие компании собирали эффективные команды, накапливали ИТ, производственные и другие мощности и хотели бы задействовать их в пользу всех участников этого процесса. Именно поэтому мы решили создать стартап, который помогал бы обеспечивать работой специалистов и даже отдельные команды, а также уберечь от потери и задействовать свободные активы бизнеса с пользой для всех", – пояснила управляющий партнер НЭБ Евгения Божко.

Она считает, что проект поможет сотням сотрудников иметь возможность зарабатывать в соответствии со своим профессиональным профилем, а предпринимателям — отстроить свои бизнесы и поддержать экономику Украины.

Чтобы начать работу с сервисом, достаточно зарегистрироваться на сайте. Сейчас сервис бесплатный и доступен для всех желающих.

НЭБ работает на украинском рынке с 2014 года. Компания предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения до планирования стратегии участия в аукционе. За годы своей работы реализовала свыше 5,5 тыс. объектов государственной и коммунальной собственности на общую сумму свыше 6 млрд грн.

Ранее в Украине начала работать платформа, которая помогает переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.

Теперь украинские предприятия также смогут бесплатно и быстро осуществить переезд своих интернет-магазинов с российских платформ на украинские.