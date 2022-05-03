Оператор системи "Прозорро.Продажи" запускає онлайн-платформу "Один одному" для допомоги бізнесу

Національна електронна біржа, яка є оператором системи електронних аукціонів "Прозорро.Продажи", заявила про запуск онлайн-платформи "Один одному". Вона має допомогти бізнесу обмінюватися фахівцями, обладнанням, технологіями, ресурсами, потужностями для вирішення різних завдань. Про це розробник повідомив у пресрелізі.

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Платформа об'єднає представників бізнесу, які бажають дати роботу своїм співробітникам або задіяти потужності та ресурси, які не завантажені в нинішніх умовах на 100%, та підприємців, яким необхідні кваліфіковані фахівці, обладнання, налаштування бізнес-процесів або розробки у тій чи іншій сфері.

"Ми розуміємо, що в умовах військової економіки дуже важливо дати людям роботу, але це непросто, враховуючи, що багато проектів просто стали неактуальними або замороженими на невизначений час. При цьому багато компаній збирали ефективні команди, накопичували ІТ, виробничі та інші потужності і хотіли б задіяти їх на користь усіх учасників цього процесу. Саме тому ми вирішили створити стартап, який допомагав би забезпечувати роботою фахівців і навіть окремі команди, а також уберегти від втрати та задіяти вільні активи бізнесу з користю для всіх", — пояснила керуючий партнер НЕБ Євгенія Божко.

Вона вважає, що проєкт допоможе сотням працівників мати можливість заробляти відповідно до свого професійного профілю, а підприємцям — відбудувати свої бізнеси та підтримати економіку України.

Щоб розпочати роботу із сервісом, достатньо зареєструватися на сайті. Зараз сервіс безкоштовний та доступний для всіх бажаючих.

НЕБ працює на українському ринку з 2014 року. Компанія надає комплексні послуги від підбору об'єкта, його вивчення до планування стратегії участі в аукціоні. За роки своєї роботи реалізувала понад 5,5 тис. об'єктів державної та комунальної власності на загальну суму понад 6 млрд грн.

Раніше в Україні почала працювати платформа, яка допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій у безпечніше місце.

Тепер українські підприємства також зможуть безкоштовно та швидко здійснити переїзд своїх інтернет-магазинів із російських платформ на українські.