Приложение для знакомств Tinder идет из России

В компании Tinder Match Group (MTCH.O), которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, заявили о выходе с российского рынка до 30 июня. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Владелец компании пояснил, что они не могут работать в стране, где нарушают права человека и где Международный уголовный суд выдвинул обвинение главе государства.

“Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка к 30 июня 2023 г.”, - заявили в компании.

Компания Match, занимающаяся такими программами для знакомств как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделала несколько публичных заявлений о своей деятельности в России, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой европейский бизнес.

Журналисты напоминают, что многие провайдеры цифровых услуг с небольшим количеством сотрудников в России, таких как Spotify и Netflix, прекратили работу вскоре после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Добавим, во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок.

Среди недавно ушедших компаний из России - Mercedes-Benz, Henkel, KFC, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

По информации KSE Institute, около 37,8% компаний уже заявили о выходе с рынка России или приостановили свою деятельность. В то же время 38,9% все еще остаются работать в стране-агрессоре, 16,0% выжидают и только 7,3% осуществили полный выход.

В апреле немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России.