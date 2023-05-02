Додаток для знайомств Tinder йде з Росії

У компанії Tinder Match Group (MTCH.O), якій належить застосунок для знайомств Tinder, заявили про вихід з російського ринку до 30 червня. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Власник компанії пояснив, що вони не можуть працювати в країні, де порушують права людини і де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави.

“Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у Росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року”, - заявили в компанії.

Компанія Match, яка займається такими програмами для знайомств, як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробила декілька публічних заяв про свою діяльність у Росії, але в березні 2022 року відзначила негативний вплив на свій європейський бізнес.

Журналісти нагадують, що багато провайдерів цифрових послуг із невеликою кількістю співробітників у Росії, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Додамо, у другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок.

Серед компаній, які нещодавно пішли з Росії, - Mercedes-Benz, Henkel, KFC, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.

За інформацією KSE Institute, близько 37,8% компаній вже заявили про вихід з ринку Росії або призупинили свою діяльність. Водночас 38,9% все ще залишаються працювати в країні-агресорі, 16,0% вичікують і лише 7,3% здійснили повний вихід.

В квітні німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни, підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії.