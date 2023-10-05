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Где живут миллиардеры: топ-10 самых богатых городов мира
Компания Henley & Partners обновила ежегодный рейтинг самых богатых городов мира, который в 2023 возглавил Нью-Йорк. Десятку крупнейших сформировали города из разных частей света. Каждый город из списка занял свое место на основе того, насколько быстро в нем выросло количество миллионеров за последние 10 лет.
- Топ – 10 самых богатых городов мира
- Тройка самых богатых городов мира – зарплаты и налоги
Рейтинг формировали на основе потребительских привычках более 150 000 богатых людей, при этом акцент делали на тех, кто имеет более 10 млн долларов инвестиционных активов.
Топ – 10 самых богатых городов мира
- Нью-Йорк, США;
- Токио, Япония;
- Район залива (Сан-Франциско и Кремниевая долина), США;
- Лондон, Великобритания;
- Сингапур, Южная Корея;
- Лос-Анджелес, США;
- Гонконг Китай;
- Пекин, Китай;
- Шанхай, Китай;
- Сидней, Австралия.
В общей сложности в ежегодном исследовании оценили 97 городов в девяти регионах мира. В десятку вошли города из разных уголков планеты. Примечательно, что США и Китай имеют по три города в топ-10.
По темпам увеличения количества богатых людей первое место занял город Ханчжоу (Китай), зафиксировавший рост на 105%, тогда как Остин (штат Техас, США) занял второе место с ростом в 102 %. Замыкает тройку лидеров по этому показателю также китайский город Шэньчжэнь, где количество самых богатых выросло на 98%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тройка самых богатых городов мира – зарплаты и налоги
Нью-Йорк
В Нью-Йорке в период 2012-2022 годов количество богатых людей (HNWI) выросло на 40%. По состоянию на конец 2022 года там проживали 340 000 человек с состоянием более 1 миллиона долларов, 724 сенти-миллионера ($100 млн и более) и 58 миллиардеров.
Зарплата
По данным Министерства труда США, на конец сентября 2023 года, минимальная зарплата в Нью-Йорке составляет $14,20 в час. Данные по средней зарплате разнятся в зависимости от того, кто проводит исследование.
Например, согласно анализу финансовой компании Gusto, средняя зарплата в Нью-Йорке составляет $59 752 в год, причем 80% зарплат приходится на диапазон от $31 200 до $150 000. За 2022 год средняя зарплата во всех отраслях выросла на 2,5%. В Нью-Йорке работники индустрии технологий имеют самую высокую среднюю зарплату по стране – $100 000/год. Отрасль с самой низкой средней заработной платой – еда и напитки. Средний оклад работников пищевой промышленности составляет $48336/год.
Налоги
В Нью-Йорке действует дифференцированный налог на доходы физических лиц со ставками от 4,00 до 10,90%. Ставка налога на прибыль компаний – от 6,50% до 7,25%. В штате Нью-Йорк ставка налога с продаж составляет 4,00%, максимальная ставка местного налога по продажам – 4,875%, а средняя комбинированная ставка государственного и местного налога по продажам – 8,52%.
Токио
В столице Японии проживает 290 300 богатых людей, 250 сенти-миллионеров и 14 миллиардеров.
С 2012 по 2022 год в городе действительно наблюдалось снижение прироста состоятельного населения на 5%. Несмотря на это, на Токио приходится 21% японских миллионеров.
Зарплата
Издание nippon со ссылкой на Центральный совет сообщало, что Токио входил в 8 городов Японии, где минимальная заработная плата превышала 1000 JPY ($6,67) в час по состоянию на конец августа 2023 года. В Токио почасовая минималка составляет 1113 JPY ($7,43). В общей сложности средняя зарплата в Японии на 2023 год составляет 471 000 JPY ($3470) в месяц. Самый высокий уровень средней зарплаты по стране в Токио – 574 000 JPY ($4 229).
Налоги
В Токио действуют национальные ставки налога на прибыль, как и в других городах Японии. Ставка зависит от доходов в год:
- до 1,95 миллиона иен – 5% налогооблагаемого дохода;
- 1,95 до 3,3 миллиона иен – 10% (минус 97 500 JPY);
- 3,3 до 6,95 миллионов иен – 20% (минус 427 500 JPY);
- 6,95 до 9 миллионов иен – 23% (минус 636 000 JPY);
- от 9 до 18 миллионов иен – 33% (минус 1 536 000 JPY);
- от 18 до 40 миллионов иен – 40% (минус 2 796 000 JPY);
- более 40 миллионов иен – 45% (минус 4 796 000 JPY).
Район залива, Калифорния
Зона залива Калифорнии, включающая Сан-Франциско и Кремниевую долину, замыкает тройку лидеров. В районе залива проживает 285 000 состоятельных людей: 629 сенти-миллионеров и 63 миллиардера. В Калифорнии с 2012 по 2022 год население состоятельных людей выросло на 68%.
Зарплата
Базовая минимальная ставка (за час) в Калифорнии – $15,50, свидетельствуют данные Министерства труда США. По данным американской биржи труда для соискателей и работодателей ZipRecruiter, по состоянию на конец сентября 2023 года средняя годовая зарплата в Калифорнии составляет $61 483. Это около 29,56 долларов в час.
Налоги
Калифорния имеет дифференцированный государственный налог на доходы физических лиц со ставками от 1,00% до 13,30%. В Калифорнии ставка налога на прибыль компаний составляет 8,84%. В штате ставка налога с продаж составляет 7,25%, максимальная ставка местного налога с продаж – 2,50%, а средняя совокупная ставка государственного и местного налога с продаж – 8,82%.