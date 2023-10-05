Где живут миллиардеры: топ-10 самых богатых городов мира

Компания Henley & Partners обновила ежегодный рейтинг самых богатых городов мира , который в 2023 возглавил Нью-Йорк. Десятку крупнейших сформировали города из разных частей света. Каждый город из списка занял свое место на основе того, насколько быстро в нем выросло количество миллионеров за последние 10 лет.

Рейтинг формировали на основе потребительских привычках более 150 000 богатых людей, при этом акцент делали на тех, кто имеет более 10 млн долларов инвестиционных активов.

Топ – 10 самых богатых городов мира

Нью-Йорк, США; Токио, Япония; Район залива (Сан-Франциско и Кремниевая долина), США; Лондон, Великобритания; Сингапур, Южная Корея; Лос-Анджелес, США; Гонконг Китай; Пекин, Китай; Шанхай, Китай; Сидней, Австралия.

В общей сложности в ежегодном исследовании оценили 97 городов в девяти регионах мира. В десятку вошли города из разных уголков планеты. Примечательно, что США и Китай имеют по три города в топ-10.

Десятка самых богатых городов мира / Инфографика: Henley & Partners

По темпам увеличения количества богатых людей первое место занял город Ханчжоу (Китай), зафиксировавший рост на 105%, тогда как Остин (штат Техас, США) занял второе место с ростом в 102 %. Замыкает тройку лидеров по этому показателю также китайский город Шэньчжэнь, где количество самых богатых выросло на 98%.

Тройка самых богатых городов мира – зарплаты и налоги

Нью-Йорк

В Нью-Йорке в период 2012-2022 годов количество богатых людей (HNWI) выросло на 40%. По состоянию на конец 2022 года там проживали 340 000 человек с состоянием более 1 миллиона долларов, 724 сенти-миллионера ($100 млн и более) и 58 миллиардеров.

Инфографика: Henley & Partners

Зарплата

По данным Министерства труда США, на конец сентября 2023 года, минимальная зарплата в Нью-Йорке составляет $14,20 в час. Данные по средней зарплате разнятся в зависимости от того, кто проводит исследование.

Например, согласно анализу финансовой компании Gusto, средняя зарплата в Нью-Йорке составляет $59 752 в год, причем 80% зарплат приходится на диапазон от $31 200 до $150 000. За 2022 год средняя зарплата во всех отраслях выросла на 2,5%. В Нью-Йорке работники индустрии технологий имеют самую высокую среднюю зарплату по стране – $100 000/год . Отрасль с самой низкой средней заработной платой – еда и напитки. Средний оклад работников пищевой промышленности составляет $48336/год.

Налоги

В Нью-Йорке действует дифференцированный налог на доходы физических лиц со ставками от 4,00 до 10,90%. Ставка налога на прибыль компаний – от 6,50% до 7,25%. В штате Нью-Йорк ставка налога с продаж составляет 4,00%, максимальная ставка местного налога по продажам – 4,875%, а средняя комбинированная ставка государственного и местного налога по продажам – 8,52%.

Токио

В столице Японии проживает 290 300 богатых людей, 250 сенти-миллионеров и 14 миллиардеров.

С 2012 по 2022 год в городе действительно наблюдалось снижение прироста состоятельного населения на 5%. Несмотря на это, на Токио приходится 21% японских миллионеров.

Инфографика: Henley & Partners

Зарплата

Издание nippon со ссылкой на Центральный совет сообщало, что Токио входил в 8 городов Японии, где минимальная заработная плата превышала 1000 JPY ($6,67) в час по состоянию на конец августа 2023 года. В Токио почасовая минималка составляет 1113 JPY ($7,43). В общей сложности средняя зарплата в Японии на 2023 год составляет 471 000 JPY ($3470) в месяц. Самый высокий уровень средней зарплаты по стране в Токио – 574 000 JPY ($4 229).

Налоги

В Токио действуют национальные ставки налога на прибыль, как и в других городах Японии. Ставка зависит от доходов в год:

до 1,95 миллиона иен – 5% налогооблагаемого дохода;

1,95 до 3,3 миллиона иен – 10% (минус 97 500 JPY);

3,3 до 6,95 миллионов иен – 20% (минус 427 500 JPY);

6,95 до 9 миллионов иен – 23% (минус 636 000 JPY);

от 9 до 18 миллионов иен – 33% (минус 1 536 000 JPY);

от 18 до 40 миллионов иен – 40% (минус 2 796 000 JPY);

более 40 миллионов иен – 45% (минус 4 796 000 JPY).

Район залива , Калифорния

Зона залива Калифорнии, включающая Сан-Франциско и Кремниевую долину, замыкает тройку лидеров. В районе залива проживает 285 000 состоятельных людей: 629 сенти-миллионеров и 63 миллиардера. В Калифорнии с 2012 по 2022 год население состоятельных людей выросло на 68%.

Инфографика: Henley & Partners

Зарплата

Базовая минимальная ставка (за час) в Калифорнии – $15,50, свидетельствуют данные Министерства труда США. По данным американской биржи труда для соискателей и работодателей ZipRecruiter, по состоянию на конец сентября 2023 года средняя годовая зарплата в Калифорнии составляет $61 483. Это около 29,56 долларов в час.

Налоги

Калифорния имеет дифференцированный государственный налог на доходы физических лиц со ставками от 1,00% до 13,30%. В Калифорнии ставка налога на прибыль компаний составляет 8,84%. В штате ставка налога с продаж составляет 7,25%, максимальная ставка местного налога с продаж – 2,50%, а средняя совокупная ставка государственного и местного налога с продаж – 8,82%.