Де живуть мільярдери: топ-10 найбагатших міст світу

Компанія Henley & Partners оновила щорічний рейтинг найбагатших міст світу , який у 2023-му очолив Нью-Йорк. Десятку найбільших сформували міста з різних частин світу. Кожне місто зі списку зайняло свою сходинку на основі того, наскільки швидко у ньому зросла кількість мільйонерів за останні 10 років.

Рейтинг формували на основі споживацьких звичках понад 150 000 багатих людей, при цьому акцент робили на тих, хто має понад $ 10 млн інвестиційних активів.

Топ - 10 найбагатших міст світу

Нью-Йорк, США; Токіо, Японія; Район затоки (Сан-Франциско та Кремнієва долина), США; Лондон, Велика Британія; Сінгапур, Південна Корея; Лос-Анджелес, США; Гонконг Китай; Пекін, Китай; Шанхай, Китай; Сідней, Австралія.

Загалом у щорічному дослідженні оцінили 97 міст у дев’яти регіонах світу. До десятки увійшли міста з різних куточків світу. Примітно, що США та Китай мають по три міста в топ-10.

Десятка найбагатших міст світу / Інфографіка: Henley & Partners

За темпами збільшення кількості багатих людей перше місце зайняло місто Ханчжоу (Китай), яке зафіксувало зростання на 10 5 %, тоді як Остін (штат Техас, США) посів друге місце зі зростанням у 102 %. Замикає трійку лідерів за цим показником також китайське місто Шеньчжень, де кількість найбагатших зросла на 98 %.

Трійка найбагатших міст світу - зарплати та податки

Нью-Йорк

У Нью-Йорку у період 2012-2022 років кількість багатих людей (HNWI) зросла на 40 %. Станом на кінець 2022 року там проживали 340 000 осіб із статками понад 1 мільйон доларів, 724 сенті-мільйонера ($100 млн і більше) та 58 мільярдерів.

Інфографіка: Henley & Partners

Зарплата

За даними Міністерства праці США станом на кінець вересня 2023 року, мінімальна зарплата у Нью-Йорку становить $14,20 за годину. Дані щодо середньої зарплати різняться в залежності від того, хто проводить аналіз.

Для прикладу, згідно з аналізом фінансової компанії Gusto, середня зарплата в Нью-Йорку становить $ 59 752 на рік, причому 80% зарплат припадає на діапазон від $ 31 200 до $ 150 000. За 2022 рік середня зарплата в усіх галузях зросла на 2,5%. У Нью-Йорку працівники індустрії технологій мають найвищу середню зарплату по країні - $ 100 000/рік. Галузь із найнижчою середньою заробітною платою – їжа та напої. Середній оклад працівників харчової промисловості становить $ 48 336/рік.

Податки

У Нью-Йорку діє диференційований податок на доходи фізичних осіб зі ставками від 4,00% до 10,90%. Ставка податку на прибуток компаній - від 6,50 % до 7,25 %. У штаті Нью-Йорк ставка податку з продажу становить 4,00 %, максимальна ставка місцевого податку з продажу – 4,875%, а середня комбінована ставка державного та місцевого податку з продажу – 8,52%.

Токіо

У столиці Японії проживає 290 300 багатих людей, 250 сенті-мільйонерів та 14 мільярдерів.

З 2012 по 2022 рік у місті дійсно спостерігалося зниження приросту заможного населення на 5 %. Незважаючи на це, на Токіо припадає 21% японських мільйонерів.

Інфографіка: Henley & Partners

Зарплата

Видання nippon з посиланням на Центральну раду повідомляло, що Токіо входив до 8 міст Японії, де мінімальна заробітна плата перевищувала 1000 JPY ($ 6,67) на годину станом на кінець серпня 2023 року. У Токіо погодинна мінімалка складає 1113 JPY ($ 7,43). Загалом середня зарплата в Японії на 2023 рік становить 471 000 JPY ($ 3470) на місяць. Найвищий рівень середньої зарплати по країні у Токіо - 574 000 JPY ($ 4 229).

Податки

У Токіо діють національні ставки податку на прибуток, як і в інших містах Японії. Ставка залежить від доходів на рік:

до 1,95 мільйона ієн - 5% оподатковуваного доходу;

1,95 до 3,3 мільйона ієн - 10% (мінус 97 500 JPY);

3,3 до 6,95 мільйонів ієн - 20% (мінус 427 500 JPY);

6,95 до 9 мільйонів ієн - 23% (мінус 636 000 JPY);

від 9 до 18 мільйонів ієн - 33% (мінус 1 536 000 JPY);

від 18 до 40 мільйонів ієн - 40%(мінус 2 796 000 JPY);

понад 40 мільйонів ієн - 45% (мінус 4 796 000 JPY).

Район затоки, Каліфорнія

Зона затоки Каліфорнії, яка включає Сан-Франциско та Кремнієву долину, замикає трійку лідерів. У районі затоки проживає 285 000 заможних людей: 629 сенті-мільйонерів і 63 мільярдери. У Каліфорнії з 2012 по 2022 рік населення заможних людей зросло на 68%.

Інфографіка: Henley & Partners

Зарплата

Базова мінімальна ставка (за годину) у Каліфорнії - $15,50, свідчать дані Міністерства праці США. За даними американської біржі праці для шукачів та роботодавців ZipRecruiter, станом на кінець вересня 2023 року середня річна зарплата в Каліфорнії становить $61 483. Це близько 29,56 доларів на годину.

Податки

Каліфорнія має диференційований державний податок на доходи фізичних осіб зі ставками від 1,00%до 13,30%. У Каліфорнії ставка податку на прибуток підприємств становить 8,84%. У штаті ставка податку з продажів становить 7,25%, максимальна ставка місцевого податку з продажів – 2,50%, а середня сукупна ставка державного та місцевого податку з продажів – 8,82%.