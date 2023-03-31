Лондон втратив статус основного фінансового центру світу

Нью-Йорк досягнув рівня Лондона у рейтингу світових фінансових центрів — це означає, що столиця Великобританії вперше за час дослідження втратила першість та статус лідера фінансового світу.

Про це йдеться у дослідженні адміністрації лондонського Сіті (City of London Corporation).

Лондон отримав оцінку у 60 балів за шкалою конкурентоспроможності, додавши 1 пункту порівняно з попереднім роком. В цей же час Нью-Йорк набрав одразу два пункти та також отримав 60 балів. На третьому місці розташувався Сінгапур (51 бал), четверте та п'яте місця зайняли Франкфурт (46) та Париж (43) відповідно.

Голова політичного відділу лондонської корпорації Сіті Кріс Гейворд попередив, що конкурентна перевага Великої Британії під загрозою, незважаючи на те, що вона є "одним із найбільш відкритих і глобальних фінансових центрів із кращим доступом до міжнародних ринків, ніж США, Франція чи Японія".

Загалом, у звіті зауважують, що Лондон демонструє хороші показники за такими параметрами, як інновації, фінансова активність, стійкість фінансової системи та інфраструктура для ведення бізнесу, а також наявність кваліфікованих кадрів та сприятливе регулювання. Водночас Нью-Йорк випереджає столицю Великобританії в плані інвестицій у технології та обсягу угод, що здійснюються.

В доповіді також підкреслили, що за 2022 рік британський фінсектор зробив більший, ніж будь-яка інша країна світу, позитивний внесок у сальдо зовнішньоторговельного балансу — 64 млрд фунтів ($79,2 млрд).

Нагадаємо, наразі економіка США також проходить відносно складний період. Нещодавно ФРС США підвищила ставку, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.

Загалом, як прогнозують в МВФ, 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки від пандемії, війну в Україні та жорстку монетарну політику регуляторів.

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