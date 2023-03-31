Лондон потерял статус основного финансового центра мира

Нью-Йорк достиг уровня Лондона в рейтинге мировых финансовых центров - это означает, что столица Великобритании впервые за время исследования потеряла первенство и статус лидера финансового мира.

Об этом говорится в исследовании администрации лондонского Сити (City of London Corporation).

Лондон получил оценку в 60 баллов по шкале конкурентоспособности, добавив 1 пункт по сравнению с предыдущим годом. В это же время Нью-Йорк набрал сразу два пункта и тоже получил 60 баллов. На третьем месте разместился Сингапур (51 балл), четвертое и пятое места заняли Франкфурт (46) и Париж (43) соответственно.

Глава политического отдела лондонской корпорации Сити Крис Гейворд предупредил, что конкурентное преимущество Великобритании под угрозой, несмотря на то, что она является "одним из наиболее открытых и глобальных финансовых центров с лучшим доступом к международным рынкам, чем США, Франция или Япония".

В отчете отмечают, что Лондон показывает хорошие показатели по таким параметрам, как инновации, финансовая активность, устойчивость финансовой системы и инфраструктура для ведения бизнеса, а также наличие квалифицированных кадров и благоприятное регулирование. В то же время Нью-Йорк опережает столицу Великобритании в плане инвестиций в технологии и объема совершаемых сделок.

В докладе также подчеркнули, что за 2022 год британский финсектор внес больший, чем любая другая страна мира, положительный вклад в сальдо внешнеторгового баланса - 64 млрд фунтов ($79,2 млрд).

Напомним, сейчас экономика США также проходит относительно сложный период. Недавно ФРС США повысила ставку, назвав банковскую систему "здоровой и устойчивой" на фоне банкротства двух американских банков.

В целом, как прогнозируют в МВФ, 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и жесткой монетарной политики регуляторов.

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