Самые богатые города мира: назван топ-10

По итогам 2022 года Нью-Йорк возглавил список самых богатых городов мира, где в прошлом году было около 340 000 миллионеров.

Об этом свидетельствуют данные инвестиционной миграционной компании Henley&Partners, передает Bloomberg.

Топ-10 самых богатых городов мира. Источник: Henley & Partners/Bloomberg

В ежегодном исследовании оценили 97 городов в девяти регионах мира. За Нью-Йорком в рейтинге самых богатых городов мира следуют Токио, Территория залива Сан-Франциско, Лондон и Сингапур соответственно.

Шестое место занимает Лос-Анджелес, седьмое – Гонконг, восьмое – Пекин, девятое – Шанхай, десятое – Сидней.

Именно в Нью-Йорке в период 2012-2022 годов количество богатых людей выросло на 40%. По темпам увеличения количества богатых людей первое место занял город Ханчжоу, зафиксировавший рост на 105%, тогда как Остин (штат Техас) занял второе место с ростом на 102%. В Майами и Вест-Палм-Бич количество состоятельных людей выросло на 75% и 90% соответственно.

Напомним, что недавно Нью-Йорк также достиг уровня Лондона в рейтинге мировых финансовых центров – это означает, что столица Великобритании впервые за время исследования потеряла первенство и статус лидера финансового мира.

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