Сейчас не работают 10 наших торговых центров, большинство из которых полностью разрушены, — Петр Михайлишин, "Эпицентр К"

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы спросили у представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с Петром Михайлишиным, гендиректором компании "Эпицентр К".

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения, а также в первые месяцы большой войны. Сделали бы вы что-нибудь иначе? Что именно и почему?

– Считаю, что важнейшим решением компании в первые дни и недели полномасштабного вторжения было продолжение работы везде, где это было возможно и безопасно для наших посетителей и персонала.

Во-вторых, в первые недели большой войны почти все торговые сети столкнулись с перебоями в снабжении отдельных товарных категорий и дефицитом некоторой продукции. Это было обусловлено закрытием воздушного пространства и блокировкой морского сообщения. Благодаря активной работе по диверсификации поставок мы смогли оперативно наработать новые логистические цепочки и обеспечить поставки товаров в Украину.

Чем отличается "Эпицентр К" накануне полномасштабного вторжения от компании первых месяцев большой войны, а также от компании сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022 – в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– С началом полномасштабного вторжения компании пришлось стать гораздо более гибкой, оперативно принимать решения и максимально быстро претворять их в жизнь. Мы понесли значительные материальные потери, в частности, сейчас у нас не работают 10 торговых центров, большинство из которых полностью разрушены. Но самые большие и невосполнимые потери – это наши сотрудники, погибшие в результате полномасштабного вторжения.

Впрочем, мы не опускаем руки. Даже в первые годы войны, когда почти все отечественные и зарубежные компании приостановили свои инвестиции, мы продолжали вкладывать значительные средства в развитие новых предприятий и создание новых рабочих мест. Например, только в 2022-2023 годах "Эпицентр" инвестировал в разные проекты более 14,2 млрд грн. В частности, в 2022 году компания открыла новые торговые центры в Киеве и Львове, создав более 1200 рабочих мест. В 2023-м открыла первый парк семейного досуга Epiland в столичном ТЦ "Эпицентр" на улице Полярной. В прошлом году запустили первый торгово-развлекательный центр " Эпицентр" с арендной галереей, где откроются магазины известных украинских и международных брендов.

Какие самые большие уроки компания "Эпицентр К" извлекла за последние три года?

– Эти три года научили нас быть сильнее, быстрее и еще больше ценить нашу команду. Мы всегда знали, что люди – главная ценность компании. За это время убедились, что успех в первую очередь зависит от команды. Наши сотрудники проявили невероятную преданность и силу духа, работая в сверхсложных условиях. Поэтому поддержка сотрудников и создание стабильных рабочих мест стали для нас приоритетом.

Также мы убедились, что гибкость – ключ к выживанию и развитию бизнеса. Война изменила реальность, и компании, которые смогли быстро адаптироваться, стали сильнее. Мы научились оперативно менять подходы, логистические цепочки, ассортимент и форматы. При этом готовы были принимать смелые решения, ведь они являются движущей силой перемен. Поэтому продолжаем инвестировать в стратегически важные проекты: развиваем энергонезависимость, логистику, открываем новые форматы. Уверены, что главное – это двигаться вперед, даже в самые сложные времена.

Как изменился клиент "Эпицентр К" с начала полномасштабной войны?

– Не секрет, что с началом полномасштабной войны украинский потребительский рынок претерпел кардинальные изменения. Из-за войны значительная часть потребителей уехала из страны, а часть населения была вынуждена покинуть свои дома и переехать в другие регионы в результате боевых действий. Значительно повлияли на потребительские тенденции и обстрелы энергетической инфраструктуры и веерные отключения электроэнергии. В этой связи очень популярны у потребителей были генераторы, зарядные станции, фонари, оборудование защиты электросетей, павербанки, туристические плитки и горелки и т.д.

Также существенно росли продажи военной одежды и обуви, товаров для быта, для хобби и отдыха, товаров для детей. Последнее свидетельствует о том, что несмотря на все нынешние сложности украинцы не готовы экономить на детях. Даже в начале полномасштабной войны люди покупали игрушки. В то же время гораздо меньше по сравнению с довоенным периодом стали покупать строительные материалы. Это отражает общую стагнацию строительного рынка и неготовность украинцев вкладываться в строительство во время войны.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает "Эпицентр К" ?

– Очевидно, что дальнейшие перспективы рынка, да и страны в целом, будут во многом зависеть от способности нашего государства противостоять военной агрессии и новым внешнеполитическим вызовам. Однако мы уверены, что с наступлением справедливого и устойчивого мира украинский рынок розничной торговли имеет значительный потенциал для развития.

В частности, ожидаем дальнейший рост сегмента e-commerce, поскольку онлайн-торговля и быстрая доставка становятся все более востребованными. Большое значение будет иметь развитие омниканальных продаж, где физические магазины будут сочетаться с цифровыми платформами для удобства клиентов.

В то же время все больше торговых центров будут превращаться из мест для шопинга в центры досуга и социального взаимодействия. Это приведет к росту роли фудкортов, развлекательных зон и сервисных услуг. Мы планируем развивать собственные ТРЦ с детскими зонами, VR-аттракционами и интерактивными пространствами, ведь люди приходят в ТРЦ не только за покупками, но и за эмоциями.