Наразі не працюють 10 наших торгових центрів, більшість з яких повністю зруйновані, – Петро Михайлишин, "Епіцентр К"

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з Петром Михайлишиним, гендиректором компанії “Епіцентр К”.

Пане Петре, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення, а також в перші місяці великої війни. Чи зробили б ви щось інакше? Що саме і чому?

– Вважаю, що найважливішим рішенням компанії в перші дні та тижні повномасштабного вторгнення було продовження роботи всюди, де це було можливо та безпечно для наших відвідувачів і персоналу.

По-друге, в перші тижні великої війни майже всі торговельні мережі зіткнулися з перебоями в постачанні окремих товарних категорій і дефіцитом деякої продукції. Це було обумовлено закриттям повітряного простору та блокуванням морського сполучення. Завдяки активній роботі з диверсифікації поставок ми змогли оперативно напрацювати нові логістичні ланцюжки та забезпечити постачання товарів до України.

Чим відрізняється "Епіцентр К" напередодні повномасштабного вторгнення від компанії перших місяців великої війни, а також від компанії зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– Зрозуміло, що з початком повномасштабного вторгнення компанії довелося стати набагато гнучкішою, оперативно приймати рішення та максимально швидко впроваджувати їх у життя. Ми зазнали значних матеріальних втрат, зокрема наразі у нас не працює 10 торгових центрів, більшість із яких повністю зруйновано. Але найбільші та непоправні втрати – це наші співробітники, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення.

Втім, ми не опускаємо руки. Навіть в перші роки війни, коли майже всі вітчизняні та закордонні компанії призупинили свої інвестиції, ми продовжували вкладати значні кошти в розбудову нових підприємств та створення нових робочих місць. Наприклад, тільки у 2022-2023 роках "Епіцентр" інвестував у різні проєкти понад 14,2 млрд грн. Зокрема, у 2022 році компанія відкрила нові торгові центри у Києві та Львові, створивши понад 1200 робочих місць. У 2023-му відкрила перший парк сімейного дозвілля Epiland у столичному ТЦ "Епіцентр" на вулиці Полярній. А торік запустила перший торгово-розважальний центр "Епіцентр" з орендною галерею, де відкриються магазини відомих українських та міжнародних брендів.

Які найбільші уроки компанія "Епіцентр К" отримала за останні три роки?

– Ці три роки навчили нас бути сильнішими, швидшими та ще більше цінувати нашу команду. Ми завжди знали, що люди – головна цінність компанії. А за цей час переконалися, що успіх в першу чергу залежить від команди. Наші співробітники проявили неймовірну відданість і силу духу, працюючи в надскладних умовах. Тому підтримка співробітників та створення стабільних робочих місць стали для нас пріоритетом.

Також ми впевнились, що гнучкість – ключ до виживання та розвитку бізнесу. Війна змінила реальність, і компанії, які змогли швидко адаптуватися, стали сильнішими. Ми навчилися оперативно змінювати підходи, логістичні ланцюги, асортимент та формати тощо. При цьому готові були приймати сміливі рішення, адже вони є рушійною силою змін. Тому продовжуємо інвестувати у стратегічно важливі проєкти: розвиваємо енергонезалежність, логістику, відкриваємо нові формати. Впевнені, що головне – це рухатися вперед, навіть у найскладніші часи.

Як змінився клієнт "Епіцентр К" від початку повномасштабної війни?

– Не секрет, що з початком повномасштабної війни український споживчий ринок зазнав кардинальних змін. Через війну значна частина споживачів виїхала з країни, а частина населення була змушена покинути свої домівки та переїхати в інші регіони внаслідок бойових дій. Суттєво вплинули на споживчі тенденції й обстріли енергетичної інфраструктури та віялові відключення електроенергії. В зв’язку з цим дуже популярними у споживачів були генератори, зарядні станції, ліхтарі, обладнання захисту електромереж, павербанки, туристичні плитки і пальники тощо.

Також суттєво зростали продажі військового одягу та взуття, товарів для побуту, для хобі та відпочинку, товарів для дітей. Останнє свідчить про те, що попри всі нинішні складнощі українці не готові економити на дітях. Навіть на початку повномасштабної війни люди купували іграшки. Водночас, набагато менше у порівнянні з довоєнним періодом стали купувати будівельних матеріалів. Це відображає загальну стагнацію будівельного ринку та неготовність українців вкладатися в будівництво в часи війни.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює "Епіцентр К"?

– Очевидно, що подальші перспективи ринку, та і країни в цілому, багато в чому залежатимуть від здатності нашої держави протистояти військовій агресії та новим зовнішньополітичним викликам. Проте ми впевнені, що з настанням справедливого та стійкого миру, український ринок роздрібної торгівлі має значний потенціал для розвитку.

Зокрема, очікуємо на подальше зростання сегменту e-commerce, оскільки онлайн-торгівля та швидка доставка стають все більш затребуваними. Велике значення матиме розвиток омніканальних продажів, де фізичні магазини поєднуватимуться з цифровими платформами для зручності клієнтів.

Водночас, все більше торгових центрів будуть перетворюватись з місць для шопінгу на центри дозвілля та соціальної взаємодії. Це зумовлюватиме зростання ролі фудкортів, розважальних зон і сервісних послуг. Тож ми плануємо розвивати власні ТРЦ з дитячими зонами, VR-атракціонами та інтерактивними просторами, адже люди приходять у ТРЦ не лише за покупками, а й за емоціями.