Сервис Rocket закрылся с долгами – СМИ

Украинский сервис по доставке еды Rocket, который до войны выходил на рынки европейских стран и оценивался в $50–100 млн, закрылся, задолжав ресторанам более миллиона гривен. Об этом сообщает Forbes.

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Стартап в целом должен рестораном 1,16 миллиона гривен. Основатель сети "Юджин Фуд" Евгений Чернышенко рассказал, что только ему сервис задолжал несколько сотен тысяч гривен.

Больше всего денег Rocket виновен брендами "МногоЛосося", "МногоСалата" и "Сушихо". Долг составил 382000 грн. 10% заказов, доставляемых Rocket, были именно из этих заведений.

"Они (Rocket — Delo.ua ) продают наш продукт и берут через свое приложение деньги от клиента. Затем в срок до 30 дней должны компенсировать стоимость за вычетом 25% комиссии", – объясняет условия работы с Rocket владелец сети GastroFamily Дмитрий Борисов, которому сервис не выплатил 167000 грн.

Ранее, 23 февраля, компания сообщила, что Rocket сворачивает деятельность в странах ЕС. Основной причиной стало отсутствие должного объема инвестиций, что делает невозможным дальнейшее развитие бизнеса в европейских странах. Из-за ареста первого инвестора Тимура Рохлина Rocket начал испытывать проблемы с финансированием. После начала полномасштабной войны Rocket приостановил свою работу и в Украине, объяснив это опасностью из-за военных действий.

Незадолго до этого, в конце декабря 2021-начале января 2022 года в Rocket прошла волна сокращений. Официальная причина – якобы изменения рынка и уменьшение финансирования, в связи с которыми возникла необходимость изменить финансовые планы и искать дополнительные инвестиции.