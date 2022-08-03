Сервіс Rocket закрився з боргами - ЗМІ

Український сервіс з доставки їжі Rocket, який до війни виходив на ринки європейських країн та оцінювався в $50–100 млн, закрився, заборгувавши ресторанам понад мільйон гривень. Про це повідомляє Forbes.

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Стартап загалом заборгував рестораном 1,16 мільйона гривень. Засновник мережі "Юджин Фуд" Євген Чернишенко розповів, що тільки йому сервіс заборговав декілька сотень тисяч гривень.

Найбільше грошей Rocket винен брендами "БагатоЛосося", "БагатоСалату" та "Сушихо". Борг становив 382 000 грн. 10% замовлень, що доставляв Rocket, були саме з цих закладів.

"Вони (Rocket — Delo.ua) продають наш продукт і беруть через свій додаток гроші від клієнта. Потім у строк до 30 днів мають компенсувати вартість за вирахуванням 25% комісії", – пояснює умови роботи з Rocket власник мережі GastroFamily Дмитро Борисов, якому сервіс не виплатив 167 000 грн.

Раніше, 23 лютого, компанія повідомила, що Rocket згортає діяльність у країнах ЄС. Основною причиною стала відсутність належного обсягу інвестицій, що унеможливлює подальший розвиток бізнесу в європейських країнах. Через арешт першого інвестора Тімура Рохліна Rocket почав відчувати проблеми з фінансуванням. Після початку повномасштабної війни Rocket призупинив свою роботу і в Україні, пояснивши це небезпекою через військові дії.

Незадовго до цього, наприкінці грудня 2021-початку січня 2022 року в Rocket пройшла хвиля скорочень. Офіційна причина – нібито зміни ринку та зменшення фінансування, у зв'язку з якими виникла потреба змінити фінансові плани та шукати додаткові інвестиції.