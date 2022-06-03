Сеть гостиниц Marriott приостановила деятельность в России

Международная сеть гостиниц Marriott International приостановила деятельность в Российской Федерации в связи с военной агрессией на территории Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба сети отелей.

"Конфликт в Украине, продолжающийся уже четвертый месяц боевых действий и перемещения, имел серьезные гуманитарные, социально-экономические и глобальные последствия. В течение этого непростого периода Marriott заботится о безопасности и благосостоянии наших партнеров и гостей", - говорится в заявлении.

10 марта Marriott International решили закрыть свой корпоративный офис в Москве и приостановить открытие будущих гостиниц, а также все будущее развитие и инвестиции гостиниц в России.

"Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС делают невозможным работу Marriott или франчайзинга гостиниц на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки деятельности на рынке, где Marriott работает в течение 25 лет, является сложным", - добавили в сети.

Также более 85 гостиниц Marriott сейчас предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах.

"Мы предоставили более 2,7 миллиона долларов США финансовой поддержки, сбора средств и натуральной поддержки на уровне гостиниц, включая пожертвования еды и поставок, организациям помощи, работающим на местах. Marriott сосредоточена на найме беженцев, поскольку уже нанято более 250 в более чем 40 гостиницах в 15 европейских странах, и планирует продолжить работу. Мы также сравним пожертвования баллов Marriott Bonvoy для World Central Kitchen и ЮНИСЕФ, до 100 миллионов баллов в этом году, при этом более 50 миллионов баллов пожертвовано сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая британский и американский производители одежды – Marks & Spencer и Nike – заявили о выходе с российского рынка из-за военной агрессии против Украины.