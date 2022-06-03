Мережа готелів Marriott призупинила діяльність у Росії

Міжнародна мережа готелів Marriott International призупинила діяльність у Російській Федерації.

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Про це повідомляє прес-служба мережі готелів.

"Конфлікт в Україні, що триває вже четвертий місяць бойових дій і переміщення, мав серйозні гуманітарні, соціально-економічні та глобальні наслідки. Протягом цього непростого періоду Marriott піклується про безпеку та добробут наших партнерів і гостей", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 10 березня Marriott International вирішили закрити свій корпоративний офіс у Москві та призупинити відкриття майбутніх готелів, а також весь майбутній розвиток та інвестиції готелів у Росії.

"Ми прийшли до думки, що нещодавно оголошені обмеження США, Великобританії та ЄС унеможливлять роботу Marriott або франчайзингу готелів на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії. Процес призупинення діяльності на ринку, де Marriott працює протягом 25 років, є складним", - додали у мережі.

Також понад 85 готелів Marriott зараз надають житло біженцям з України в сусідніх країнах.

"Ми надали понад 2,7 мільйона доларів США фінансової підтримки, збору коштів та натуральної підтримки на рівні готелів, включаючи пожертви їжі та постачання, організаціям допомоги, які працюють на місцях. Marriott зосереджена на наймі біженців, оскільки вже найнято понад 250 у більш ніж 40 готелях у 15 європейських країнах, і планує продовжити роботу. Ми також зрівняємо пожертвування балів Marriott Bonvoy для World Central Kitchen та ЮНІСЕФ, до 100 мільйонів балів цього року, при цьому понад 50 мільйонів балів пожертвувано на сьогоднішній день", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня британський та американський виробники одягу - Marks & Spencer та Nike - заявили про вихід з російського ринку через військову агресію проти України.