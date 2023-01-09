Сколько ФОП зарегистрировали в Украине за 2022 год

Всего за весь 2022 год в Украине зарегистрировали 203 тысяч ФОП (ФЛП) и 33,4 тысяч компаний. В последний календарный месяц года было зарегистрировано более 14,6 тысячи ФОП и 3 тысячи новых компаний.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает сервис, предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, Опендатабот.

Отмечается, что, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, с начала декабря зафиксирован рост обращения общепита. Показатель даже превысил февральский уровень.

Так, в последнюю неделю декабря в Украине работало 70% заведений по сравнению с показателями до 24 февраля 2022 года, их обращение составило 105% по сравнению с работающими заведениями в феврале.

Более того, средний чек в заведениях вырос от 19% до 49% к середине декабря по сравнению с прошлогодними показателями. Больше всего выручка и средний чек выросли у фастфудов.

Кроме того, к концу года выросли покупки у интернет-магазина. По данным сервиса Хорошоп, в последние недели декабря украинцы совершали в 1,6 раза больше покупок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения.

Известно, что в Украине на конец 2022 года 48% граждан продолжают дарить подарки. В то время как в странах Европы и США этот показатель ниже: в Чешской Республике — 32%, в Испании — 30%, а в США — 21%.

В то же время, по данным OLX, в конце 2022 настроения среди покупателей несколько отличались, а чаще всего украинцы интересовались товарами для создания домашнего уюта и комфорта

Источник фото: ua.depositphotos.com