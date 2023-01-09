Скільки ФОП зареєстрували в Україні за 2022 рік

Загалом за весь 2022 рік в Україні зареєстрували 203 тисячі ФОП та 33,4 тисячі компаній. В останній календарний місяць року було зареєстровано понад 14,6 тисяч ФОП та 3 тисячі нових компаній.

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Про це повідомляє сервіс, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, Опендатабот.

Зазначається, що, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, від початку грудня зафіксовано зростання обігу закладів громадського харчування. Показник навіть перевищив лютневий рівень.

Так, в останній тиждень грудня в Україні працювало 70% закладів у порівнянні з показниками до 24 лютого 2022 року, їх обіги становили 105% у порівнянні з працюючими закладами у лютому.

Більше того, середній чек в закладах виріс від 19% до 49% на середину грудня у порівнянні з торішніми показниками. Найбільше виручка те середній чек зросли у фастфудів.

Крім того, на кінець року зросли покупки в інтернет-магазина . За даними сервісу Хорошоп, в останні тижні грудня українці робили в 1,6 разів більше покупок у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення.

Відомо, що в Україні станом на кінець 2022 року 48% громадян продовжують дарувати подарунки. Тоді як у країнах Європи та США цей показник є нижчим: у Чеській Республіці — 32%, в Іспанії — 30%, а у США — 21%.

Водночас, за даними OLX, наприкінці 2022 року настрої серед покупців дещо відрізнялися, а найчастіше українці цікавилися товарами для створення домашнього затишку та комфорту

Джерело фото: ua.depositphotos.com