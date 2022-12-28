Стартовые цены от 15 грн: Фонд госимущества объявил первые арендные аукционы на 2023 год

Фонд госимущества объявил первые арендные аукционы на 2023 год, которые пройдут 4 и 6 января. В частности, на торги выставили помещения, которые подойдут для размещения склада, магазины, кофейные аппараты и т.д.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В частности, на аукционы выставили следующие объекты:

Часть помещения в одном из учебных корпусов Днепропетровского медицинского университета площадью 2 м2:

стартовая цена – 228 грн;

дата проведения аукциона – 4 января.

Помещение магазина площадью 142 м² в Днепре:

стартовая цена – 604 грн;

дата проведения аукциона – 6 января.

Встроенное помещение пристанционного склада общей площадью 51 м² в Виннице:

стартовая цена – 51 грн;

дата проведения аукциона – 6 января.

Помещение в общежитии площадью 4 м² в Днепре:

стартовая цена – 22 грн;

дата проведения аукциона – 6 января.

Часть коридора общежития общей площадью 6 м² в Днепре:

стартовая цена – 50 грн;

дата проведения аукциона – 6 января.

Часть коридора на 3-м этаже общежития в Днепре общей площадью 3 м²:

стартовая цена – 15 грн;

дата проведения аукциона – 6 января.

Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Фонда госимущества. Все стартовые цены не превышают 700 гривен.

"С начала года Фонд госимущества провел 1192 успешных арендных аукциона. За это время он получил от аренды госимущества 570,4 млн грн. Кроме того, до конца 2022 года планируется проведение еще 8 арендных аукционов", - отчитались в Фонде.

Напомним, в 2022 году правительство планировало привлечь от приватизации около 1 млрд грн, а в 2023 году – еще 6 млрд грн. Кабмин надеется, что госактивы будет скупать, прежде всего, тот бизнес, который планирует проводить релокацию.