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Tesla выпустила лимитированную партию пива GigaBier
Производитель электрокаров Tesla выпустил лимитированную партию пива GigaBier. Таким образом, компания хочет отметить 500-летнюю традицию немецкого пивоварения.
Об этом сообщила пресс-служба Tesla.
В набор входят три бутылки объемом 330 млн, с содержанием алкоголя 5%. Стоимость – 89 евро. Ингредиенты: вода, ячменный солод, Cyberhops, дрожжи.
"Наслаждайтесь этим ограниченным тиражом пива в стиле pilsner, сваренного в Берлине с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотками цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовную глянцевую черную оболочку с водяным знаком Giga", – говорится в описание к пиву.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Купить набор из трех бутылок GigaBier могут только лица, достигшие 18 лет. Купить можно на сайте Tesla.
В мире формируется определенная традиция: выпускать пиво для определенных событий или дат. В частности, в 2022 году в Финляндии крафтовая пивоварня выпустила на рынок пиво, название и оформление которого восходит к атрибутике Североатлантического альянса.