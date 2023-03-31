Tesla выпустила лимитированную партию пива GigaBier

Производитель электрокаров Tesla выпустил лимитированную партию пива GigaBier. Таким образом, компания хочет отметить 500-летнюю традицию немецкого пивоварения.

Об этом сообщила пресс-служба Tesla.

В набор входят три бутылки объемом 330 млн, с содержанием алкоголя 5%. Стоимость – 89 евро. Ингредиенты: вода, ячменный солод, Cyberhops, дрожжи.

"Наслаждайтесь этим ограниченным тиражом пива в стиле pilsner, сваренного в Берлине с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотками цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовную глянцевую черную оболочку с водяным знаком Giga", – говорится в описание к пиву.

Купить набор из трех бутылок GigaBier могут только лица, достигшие 18 лет. Купить можно на сайте Tesla.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7 — Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023

В мире формируется определенная традиция: выпускать пиво для определенных событий или дат. В частности, в 2022 году в Финляндии крафтовая пивоварня выпустила на рынок пиво, название и оформление которого восходит к атрибутике Североатлантического альянса.