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Tesla випустила лімітовану партію пива GigaBier
Виробник електрокарів Tesla випустив лімітовану партію пива GigaBier. Таким чином компанія хоче відзначити 500-річну традицію німецького пивоваріння.
Про це повідомила пресслужба Tesla.
До набору входять три пляшки об'ємом 330 млн, з вмістом алкоголю 5%. Вартість — 89 євро. Інгредієнти: вода, ячмінний солод, Cyberhops, дріжджі.
"Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива у стилі pilsner, звареного в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотками цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянцеву чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві", — йдеться в описі до пива.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Придбати набір з трьох пляшок GigaBier можуть тільки особи, що досягли 18 років. Купити можна на сайті Tesla.
У світі формується певна традиція: випускати пиво до певних подій чи дат. Зокрема, в 2022 році у Фінляндії крафтова пивоварня випустила на ринок пиво, назва та оформлення якого перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.