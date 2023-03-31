Tesla випустила лімітовану партію пива GigaBier

Виробник електрокарів Tesla випустив лімітовану партію пива GigaBier. Таким чином компанія хоче відзначити 500-річну традицію німецького пивоваріння.

Про це повідомила пресслужба Tesla.

До набору входять три пляшки об'ємом 330 млн, з вмістом алкоголю 5%. Вартість — 89 євро. Інгредієнти: вода, ячмінний солод, Cyberhops, дріжджі.

"Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива у стилі pilsner, звареного в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотками цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянцеву чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві", — йдеться в описі до пива.

Придбати набір з трьох пляшок GigaBier можуть тільки особи, що досягли 18 років. Купити можна на сайті Tesla.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7 — Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023

У світі формується певна традиція: випускати пиво до певних подій чи дат. Зокрема, в 2022 році у Фінляндії крафтова пивоварня випустила на ринок пиво, назва та оформлення якого перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.