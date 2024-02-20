Только 9,6% компаний не возобновили работу с начала полномасштабной войны – исследование

С начала полномасштабного вторжения 64% микро-, малых и средних предприятий (ММСП) временно приостановили свою деятельность или полностью остановились. Однако подавляющее большинство возобновили свою деятельность, и в октябре 2023 только 9,6% компаний приостановили свою деятельность.

Об этом свидетельствуют данные исследования программы развития ООН (UNDP).

Согласно исследованию, война оказала глубокое влияние на экономику Украины, разрушив большинство малого и среднего бизнеса. По сравнению с довоенным уровнем в 72,4% загрузка производственных мощностей ММСП резко упала до 45,7% в 2023 году и, как ожидается, вырастет до 56% к 2024 году.

Финансовые потери компаний

Влияние войны на финансовые показатели компаний значительно отличается в зависимости от сектора и региона. Лишь 9,5% компаний указали, что у них не было финансовых потерь в результате войны, а около 10% компаний имели умеренные убытки до 10 000 долларов США. Отмечается, что в среднем финансовые потери из-за войны составляют 227 000 долларов на компанию.

При этом более 77% предприятий считают свою ситуацию плохой или удовлетворительной, компании все еще проявляют оптимизм по послевоенному восстановлению и прогнозируют сохранение полной занятости и интеграцию ВПЛ в свою рабочую силу. Также большинство компаний не собираются продолжать сокращать персонал, видя в работниках предпосылку для постепенного восстановления экономики в 2024 году.

Масштаб финансовых потерь был разным в разных секторах, причем больше всего пострадал строительный сектор, а меньше всего – сельское хозяйство, телекоммуникации, маркетинг, консалтинговые и дизайнерские услуги.

Перерабатывающая промышленность понесла убытки в 82,7 млрд грн, энергетика, включая электроэнергию и газ, потеряла 75,9 млрд грн. К 2023 г. предприятиям удалось восстановить лишь 27% довоенного уровня прибыли.

Кто пострадал больше всего

Результаты опроса показывают, что война наиболее негативно повлияла на такие отрасли, как производство, строительство, общепит, гостиницы и туризм, тогда как ИТ и сельское хозяйство показали устойчивость.

Около двух третей компаний в разных секторах ожидают потребности в дополнительном финансировании до 300 000 долларов США в течение следующих трех лет, причем требования сильно отличаются. Более 10% предприятий в строительстве и промышленности нуждаются более 10 млн дол.

Несмотря на эти проблемы, 80% предприятий не имеют структурированных инвестиционных планов, а привлечение иностранных инвестиций преимущественно не рассматривается, за исключением сектора HORECA, где более четверти компаний стремятся привлечь иностранных инвесторов.

Что касается восстановления, то самые быстрые темпы восстановления наблюдаются в следующих областях:

строительство – на 20,9% за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года;

оборот розничной торговли увеличился на 11,6%;

сельское хозяйство – урожай зерновых по состоянию на 11 января 2024 года был на 15% выше по сравнению с тем же периодом 2023 года, тогда как доходность была на 18,2% выше;

промышленное производство выросло на 2,4%, в том числе в обрабатывающей промышленности – самые высокие темпы роста показало машиностроение (15,3%).

Добавим, что на ноябрь в Украине уже 77% компаний возобновили свою работу в полном объеме. Для остальных 23% наиболее распространенным ограничением является сокращение географии деятельности предприятий. В прошлом квартале таких было 69%, а в 2022 году – 44%.

Напомним, налоговые взносы, сделанные участниками туристической индустрии в течение 2023 года достигли довоенного уровня, что демонстрирует успешную адаптацию туристической отрасли Украины к нынешним реалиям.

Источник фото: ua.depositphotos.com