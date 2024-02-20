Лише 9,6% компаній не відновили роботу з початку повномасштабної війни – дослідження

З початку повномасштабного вторгнення 64% мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) тимчасово призупинили свою діяльність або повністю зупинилися. Однак переважна більшість відновили свою діяльність, і в жовтні 2023 року лише 9,6% компаній призупинили свою діяльність.

Про це свідчать дані дослідження програми розвитку ООН (UNDP).

Згідно з дослідженням, війна глибоко вплинула на економіку України, зруйнувавши більшість малого та середнього бізнесу. Порівняно з довоєнним рівнем у 72,4%, завантаження виробничих потужностей ММСП різко впало до 45,7% у 2023 році та, як очікується, зросте до 56% до 2024 року.

Фінансові втрати компаній

Вплив війни на фінансові показники компаній суттєво різниться залежно від сектора та регіону. Лише 9,5% компаній вказали, що вони не мали фінансових втрат внаслідок війни, а близько 10% компаній мали помірні збитки до 10 000 доларів США. Зазначається, що в середньому фінансові втрати через війну становлять 227 000 доларів на компанію.

При цьому, понад 77% підприємств вважають свою ситуацію поганою або задовільною, компанії все ще виявляють оптимізм щодо післявоєнного відновлення та прогнозують збереження повної зайнятості та інтеграцію ВПО до своєї робочої сили. Також більшість компаній не збираються продовжувати скорочувати персонал, вбачаючи в працівниках передумову для поступового відновлення економіки в 2024 році.

Масштаб фінансових втрат був різним у різних секторах, причому найбільше постраждав будівельний сектор, а найменше – сільське господарство, телекомунікації, маркетинг, консалтингові та дизайнерські послуги.

Переробна промисловість зазнала збитків у 82,7 млрд грн, енергетика, включаючи електроенергію та газ, втратила 75,9 млрд грн. До 2023 року підприємствам вдалося відновити лише 27% довоєнного рівня прибутку.

Що постраждало найбільше

Результати опитування показують, що війна найбільш негативно вплинула на такі галузі, як виробництво, будівництво, громадське харчування, готелі та туризм, тоді як ІТ та сільське господарство показали стійкість.

Майже дві третини компаній у різних секторах очікують потреби в додатковому фінансуванні до 300 000 доларів США протягом наступних трьох років, причому вимоги сильно відрізняються. Понад 10% підприємств у будівництві та промисловості потребують понад 10 млн дол.

Незважаючи на ці проблеми, 80% підприємств не мають структурованих інвестиційних планів, а залучення іноземних інвестицій переважно не розглядається, за винятком сектору HORECA, де понад чверть компаній прагнуть залучити іноземних інвесторів.

Що стосується відновлення, то найшвидші темпи відновлення спостерігаються в таких галузях:

будівництво – на 20,9% за перші дев'ять місяців 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року;

оборот роздрібної торгівлі збільшився на 11,6%;

сільське господарство – урожай зернових станом на 11 січня 2024 року був на 15% вищим порівняно з тим же періодом 2023 року, тоді як прибутковість була на 18,2% вищою;

промислове виробництво зросло на 2,4%, зокрема в обробній промисловості – найвищі темпи зростання показало машинобудування (15,3%).

Додамо, що станом на листопад в Україні вже 77% компаній відновили свою роботу у повному обсязі. Для решти 23% найпоширенішим обмеженням є скорочення географії діяльності підприємств. Минулого кварталу таких було 69%, а у 2022 році – 44%.

Нагадаємо, податкові внески, які зробили учасники туристичної індустрії протягом 2023 року досягли довоєнного рівня, що демонструє успішну адаптацію туристичної галузі України до нинішніх реалій.

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