Twitter может частично стать платным

Twitter может стать платным для бизнеса и государственных аккаунтов.

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Об этом сообщил миллиардер Илон Маск в Twitter.

Маск подчеркнул, что для обычных пользователь социальная сеть всегда будет бесплатной.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет небольшая цена для коммерческих/государственных пользователей", - написал он.

Ранее стало известно, что Илон Маск пообещал изменить работу Twitter. Он намерен лишить членов совета директоров денежных компенсаций.

По словам Маска, отмена денежных компенсаций для членов совета директоров поможет сэкономить примерно $3 миллиона.

Напомним, что Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Сумма сделки составила $44 миллиарда.