Маск отменит денежные компенсации для членов совета директоров Twitter

Илон Маск пообещал изменить работу Twitter, одно из предстоящих решений — лишить членов совета директоров денежных компенсаций. Он также хочет найти новые способы монетизации твитов, сообщает CNBC.

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По словам Маска, отмена денежных компенсаций для членов совета директоров поможет сэкономить примерно $3 миллиона.

Он также рассматривает возможность сократить штат для экономии средств. Маск пообещал кредиторам увеличить доходы компании: разработать способы заработка на твитах, которые содержат важную информацию либо становятся вирусными. Для этого можно взимать плату со сторонних сайтов, которые встраивают или цитируют такие твиты у себя.

Маск также предлагает изменить работу премиум-сервиса Twitter Blue: снизить цену подписки и предоставить возможность оплаты в криптовалюте Dogecoin.

Напомним, мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Ранее озвучивалась сумма сделки по покупке Twitter в размере 43 миллиарда долларов.