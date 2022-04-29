Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Маск отменит денежные компенсации для членов совета директоров Twitter

маск
Илон Макс. Фото: quote.rbc.ru

Илон Маск пообещал изменить работу Twitter, одно из предстоящих решений — лишить членов совета директоров денежных компенсаций. Он также хочет найти новые способы монетизации твитов, сообщает CNBC.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По словам Маска, отмена денежных компенсаций для членов совета директоров поможет сэкономить примерно $3 миллиона. 

Он также рассматривает возможность сократить штат для экономии средств. Маск пообещал кредиторам увеличить доходы компании: разработать способы заработка на твитах, которые содержат важную информацию либо становятся вирусными. Для этого можно взимать плату со сторонних сайтов, которые встраивают или цитируют такие твиты у себя.

Маск также предлагает изменить работу премиум-сервиса Twitter Blue: снизить цену подписки и предоставить возможность оплаты в криптовалюте Dogecoin.

 Напомним, мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Ранее озвучивалась сумма сделки по покупке Twitter в размере 43 миллиарда долларов.

Автор:
Сергей Горелов
Онлайн-дискусия Киевского форума по безопасности "Борьба за Украину"
Ивент