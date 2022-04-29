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- зненацька зненацька
- Категорія
- ІТ та Телеком
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Маск скасує грошові компенсації для членів ради директорів Twitter
Ілон Маск пообіцяв змінити роботу Twitter, одне з майбутніх рішень - позбавити членів ради директорів грошових компенсацій. Він також хоче знайти нові засоби монетизації твітів, повідомляє CNBC.
За словами Маска, скасування грошових компенсацій для членів ради директорів допоможе заощадити приблизно $3 мільйони.
Він також розглядає можливість скоротити штат для заощадження коштів. Маск пообіцяв кредиторам збільшити доходи підприємства: розробити методи заробітку на твітах, які містять важливу інформацію або стають вірусними. Для цього можна стягувати плату зі сторонніх сайтів, які вбудовують чи цитують такі твіти у себе.
Маск також пропонує змінити роботу преміум-сервісу Twitter Blue: знизити ціну підписки та надати можливість оплати у криптовалюті Dogecoin.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся у понеділок, 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.
Раніше озвучувалася сума операції з купівлі Twitter у розмірі 43 мільярди доларів.