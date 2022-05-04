Twitter може частково стати платним

Twitter може стати платним для бізнесу та державних акаунтів.

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Про це повідомив мільярдер Ілон Маск у Twitter.

Маск наголосив, що для звичайних користувачів соціальна мережа завжди буде безплатною.

"Twitter завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів", - написав він.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск пообіцяв змінити роботу Twitter. Він має намір позбавити членів ради директорів грошових компенсацій.

За словами Маска, скасування грошових компенсацій для членів ради директорів допоможе заощадити приблизно $3 мільйони.

Нагадаємо, що Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Сума угоди становила $44 мільярди.