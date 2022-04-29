За один день Цукерберг збільшив статки на 11 млрд доларів - Bloomberg

Акції Meta Platforms Inc. 28 квітня злетіли на 17,6% після повідомлення компанії про збільшення кількості користувачів соціальної мережі Facebook більше, ніж прогнозувалося у першому кварталі. Це збільшило статки гендиректора корпорації Марка Цукерберга на 11 мільярдів доларів.

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Про це пише Bloomberg.

Таке збільшення на 11 мільярдів доларів статків засновника Facebook Марка Цукерберга стало найбільшим одноденним зростанням доходів, який він колись отримував.

Нещодавнє зростання користувачів Facebook стало різким поворотом для Meta, яка повідомила про перше в історії зниження кількості користувачів платформи за останні 3 місяці 2021 року.

"Відновлення ціни акцій передбачає, що інвестори менше стурбовані перспективами її майбутнього зростання порівняно з конкурентами", - пише Bloomberg.

При цьому варто відзначити, що навіть після стрибка 28 квітня акції Meta, як і раніше, коштують на 39% менше, ніж минулого року, що знизило статки Цукерберга на 49,6 млрд доларів за перші чотири місяці 2022 року.

Зазначимо, в країні-агресорі Росії визнали американську компанію Meta, яка володіє соцмережами Facebook, Instagram та месенджером WhatsApp, екстремістською організацією та ухвалили заборонити негайно її діяльність у РФ.

Також у Росії заборонили в'їзд засновнику Facebook Марку Цукербергу на її територію.