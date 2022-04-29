- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
Акции Meta Platforms Inc. 28 апреля взлетели на 17,6% после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook больше, чем прогнозировалось в первом квартале. Это увеличило состояние гендиректора корпорации Марка Цукерберга на 11 миллиардов долларов
Об этом пишет Bloomberg.
Такое увеличение на 11 миллиардов долларов состояние основателя Facebook Марка Цукерберга стало крупнейшим однодневным ростом доходов, который он когда-либо получал.
Недавний рост пользователей Facebook стал резким поворотом для Meta, которая сообщила о первом в истории снижении числа пользователей платформы за последние 3 месяца 2021 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Восстановление цены акций предполагает, что инвесторы меньше обеспокоены перспективами ее будущего роста по сравнению с конкурентами", - пишет Bloomberg.
При этом стоит отметить, что даже после скачка 28 апреля акции Meta по-прежнему стоят на 39% меньше, что снизило состояния Цукерберга на 49,6 млрд долларов за первые четыре месяца 2022 года.
Отметим, в стране-агрессоре России признали американскую компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и постановили запретить немедленно ее деятельность в РФ.
Также в России запретили въезд основателю Facebook Марку Цукербергу на ее территорию.