За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

Акции Meta Platforms Inc. 28 апреля взлетели на 17,6% после сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook больше, чем прогнозировалось в первом квартале. Это увеличило состояние гендиректора корпорации Марка Цукерберга на 11 миллиардов долларов

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Bloomberg.

Такое увеличение на 11 миллиардов долларов состояние основателя Facebook Марка Цукерберга стало крупнейшим однодневным ростом доходов, который он когда-либо получал.

Недавний рост пользователей Facebook стал резким поворотом для Meta, которая сообщила о первом в истории снижении числа пользователей платформы за последние 3 месяца 2021 года.

"Восстановление цены акций предполагает, что инвесторы меньше обеспокоены перспективами ее будущего роста по сравнению с конкурентами", - пишет Bloomberg.

При этом стоит отметить, что даже после скачка 28 апреля акции Meta по-прежнему стоят на 39% меньше, что снизило состояния Цукерберга на 49,6 млрд долларов за первые четыре месяца 2022 года.

Отметим, в стране-агрессоре России признали американскую компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и постановили запретить немедленно ее деятельность в РФ.

Также в России запретили въезд основателю Facebook Марку Цукербергу на ее территорию.