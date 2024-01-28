В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоит на украино-польской границе

В Польше в сторону Украины в очереди стоят около 1300 грузовиков, однако интенсивность пересечения границы грузовым транспортом остается достаточно высокой.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

По его словам, движение грузовых транспортных средств пока нигде не блокируется, а значит, активность и интенсивность пересечения границы грузовиками остается достаточно высокой.

"На тех четырех направлениях на границе с Польшей, где блокировалось движение, активность пересечения достаточно велика, около 3000 транспортных средств ежедневно пересекает границу по этим четырем направлениям как на въезд в Украину, так и на выезд", - сообщил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что в последние дни отмечается увеличение очереди на территории Польши в сторону Украины – по состоянию на утро 28 января количество грузовиков составляет около 1300 единиц. Вместе с тем, по словам Демченко, при нынешней интенсивности пересечения границы водителям "не придется долго ждать".

Блокировка пунктов пропуска на украинско-польской границе

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Они фактически заблокировали границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Среди основных требований протестующих было возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года.

16 января 2024 года польские перевозчики, бастовавшие на границе с Украиной, завершили блокировку пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", а вечером того же дня в Госпогранслужбе сообщили, что движение грузовиков возобновлено и через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" – польские перевозчики завершили акцию протеста на границе около 20:00.

Фото: ua.depositphotos.com