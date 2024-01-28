У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять на україно-польському кордоні

Наразі у Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок, однак інтенсивність перетину кордону вантажним транспортом залишається досить високою.

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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

За його словами, рух вантажних транспортних засобів наразі ніде не блокується, а отже активність та інтенсивність перетину кордону вантажівками залишається досить високою.

"На тих чотирьох напрямках на кордоні з Польщею, де блокувався рух, активність перетину досить велика, близько 3000 транспортних засобів щодня перетинає кордон на цих чотирьох напрямках як на в'їзд в Україну, так і на виїзд", - повідомив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що останніми днями відзначається збільшення черги на території Польщі у бік України – станом на ранок 28 січня кількість вантажівок складає близько 1300 одиниць. Разом з тим, за словами Демченко, при нинішній інтенсивності перетину кордону водіям "не доведеться довго чекати".

Блокування пунктів пропуску на україно-польському кордоні

Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року. Вони фактично заблокували кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Серед основних вимог протестуючих було повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року.

16 січня 2024 року польські перевізники, які страйкували на кордоні з Україною, завершили блокування пунктів пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", а ввечері того ж дня в Держприкордонслужбі повідомили, що рух вантажівок відновлено і через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" - польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні близько 20:00.

Фото: ua.depositphotos.com