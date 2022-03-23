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Категория
Бизнес
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В iPOST рассказали, как обеспечивают безопасность курьеров в военное время

В iPOST рассказали, как обеспечивают безопасность курьеров в военное время
Фото: RAU

Разработали методички для курьеров с правилами безопасного передвижения по городу, а офисных сотрудников перевели на дистанционную работу. 

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После первых обстрелов российскими войсками города Украины курьерская служба iPOST за два дня перестроила бизнес-процессы. Так, за это время компания разработала правила безопасного передвижения курьеров во время обстрелов, а для офисных сотрудников организовали удаленную работу. Об этом Delo.ua рассказали в компании.

Также для каждого города компания создала оперативный чат для курьеров, где они могут обмениваться информацией с контакт-центром. Например, если в каком-то городе возникают проблемы с безопасным передвижением, то курьеры об этом сразу уведомляют в оперативном чате.

Таким образом, несмотря на бомбардировки, курьеры продолжают работать в Бердичеве, Белой Церкви, Белгород-Днестровском, Борисполе, Боярке, Виннице, Днепре, Одессе, Житомире, Жмеринке, Запорожье, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Каменском, Каневе, Киеве и многих других городах. 

Однако сильные обстрелы все же усложняют работу курьеров. Поэтому каждый день в  режиме онлайн компания обновляет список городов, где они могут или временно не могут осуществлять доставку. 

Напомним, что iPOST начала работу с волонтерскими организациями. Также из-за оттока людей в компании осталось 15-20% курьеров от общего количества. 