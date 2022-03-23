В iPOST розповіли, як забезпечують безпеку кур'єрів у воєнний час

Розробили методички для кур'єрів із правилами безпечного пересування містом, а офісних співробітників перевели на дистанційну роботу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Після першого обстрілу російськими військами міста України кур'єрська служба iPOST за два дні перебудувала бізнес-процеси. За цей час компанія розробила правила безпечного пересування кур'єрів під час обстрілів, а для офісних співробітників організували віддалену роботу. Про це Delo.ua розповіли у компанії.

Також для кожного міста компанія створила оперативний чат для кур'єрів, де вони можуть обмінюватися інформацією із контакт-центром. Наприклад, якщо в якомусь місті виникають проблеми з безпечним пересуванням, то кур'єри про це одразу повідомляють в оперативному чаті.

Таким чином, незважаючи на бомбардування, кур'єри продовжують працювати в Бердичеві, Білій Церкві, Білгород-Дністровському, Борисполі, Боярці, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Жмеринці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Кам'янському, Каневі, Києві та багатьох інших містах.

Проте сильні обстріли все ж таки ускладнюють роботу кур'єрів. Тому щодня в онлайн режимі компанія оновлює список міст, де вони можуть або тимчасово не можуть здійснювати доставку.

Нагадаємо, що iPOST розпочала роботу з волонтерськими організаціями. Також через відплив людей у компанії залишилося 15-20% кур'єрів від загальної кількості.