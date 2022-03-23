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В iPOST розповіли, як забезпечують безпеку кур'єрів у воєнний час
Розробили методички для кур'єрів із правилами безпечного пересування містом, а офісних співробітників перевели на дистанційну роботу.
Після першого обстрілу російськими військами міста України кур'єрська служба iPOST за два дні перебудувала бізнес-процеси. За цей час компанія розробила правила безпечного пересування кур'єрів під час обстрілів, а для офісних співробітників організували віддалену роботу. Про це Delo.ua розповіли у компанії.
Також для кожного міста компанія створила оперативний чат для кур'єрів, де вони можуть обмінюватися інформацією із контакт-центром. Наприклад, якщо в якомусь місті виникають проблеми з безпечним пересуванням, то кур'єри про це одразу повідомляють в оперативному чаті.
Таким чином, незважаючи на бомбардування, кур'єри продовжують працювати в Бердичеві, Білій Церкві, Білгород-Дністровському, Борисполі, Боярці, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Жмеринці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Кам'янському, Каневі, Києві та багатьох інших містах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проте сильні обстріли все ж таки ускладнюють роботу кур'єрів. Тому щодня в онлайн режимі компанія оновлює список міст, де вони можуть або тимчасово не можуть здійснювати доставку.
Нагадаємо, що iPOST розпочала роботу з волонтерськими організаціями. Також через відплив людей у компанії залишилося 15-20% кур'єрів від загальної кількості.