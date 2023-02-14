В работе "Новой почты" произошел сбой по всей Украине

В работе оператора доставки "Новая почта" 14 февраля по всей Украине произошел технический сбой. Как сообщила компания на своей странице в Facebook, она делает все, чтобы как можно быстрее полноценно возобновить работу систем.

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Других подробностей с ее стороны не приводится. В то же время ряд украинских СМИ во вторник сообщил, что из-за сбоя клиенты "Новой почты" не могут ни получить, ни отправить посылки.

В свою очередь, в мобильном приложении при попытке открыть вкладку "Мои посылки" появляется сообщение "Извините, ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз", однако даже при повторных заходах в приложение ситуация не меняется.

Также сообщалось, что не работал и сайт компании: при попытке зайти на него появлялось сообщение "Внутренняя ошибка сервера". Впрочем, по состоянию на 19:30 этот ресурс работает без видимых ограничений.

Примерно в то же время компания объявила о возобновлении работы, в том числе мобильного приложения. При этом в связи со сбоем отделения оператора будут работать во вторник на час дольше.

Напомним также, что две недели назад очередной сбой произошел в работе monobank: приложение также выдавало ошибку, предлагая "попробовать еще раз". За три месяца до этого monobank также столкнулся с масштабным сбоем, из-за которого клиенты не могли войти в приложение.