В роботі "Нової пошти" стався збій по всій Україні

В роботі оператора доставки "Нова пошта" 14 лютого по всій Україні стався технічний збій. Як повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, вона робить все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем.

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Інших подробиць з її боку не наводиться. Втім, низка українських ЗМІ у вівторок повідомила, що через збій клієнти "Нової пошти" не можуть ані отримати, ані відправити посилки.

В свою чергу, в мобільному додатку при спробі відкрити вкладку "Мої посилки" з'являється повідомлення "Вибачте, ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз", але навіть при повторних заходах у додаток ситуація не змінюється.

Також повідомлялося, що не працював і сайт компанії: при спробі зайти на нього з'являлося повідомлення "Внутрішня помилка сервера". Втім, станом на 19:30 цей ресурс працює без видимих обмежень.

Нагадаємо також, що два тижні тому черговий збій стався у роботі monobank: додаток так само видавав помилку, пропонуючи "спробувати ще раз". За три місяці до того monobank також стикнувся з масштабним збоєм, через який клієнти не могли увійти у застосунок.