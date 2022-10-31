У monobank стався масштабний збій

У роботі мобільного банку monobank 31 жовтня стався збій, повідомив співзасновник Олег Гороховський.

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Користувачі почали помічати проблеми в роботі застосунку банку близько 17:30. Клієнти не могли увійти в застосунок та провести будь-які операції.

Згодом Гороховський пояснив, що йдеться про збій у процесингу.

"Є проблеми із входом у застосунок. Орієнтовний час усунення 19:30. Вибачте за те, що підводимо", — зазначив банкір.

Нагадаємо, нещодавно monobank заявив, що видалить російську мову та залишить лише україномовний інтерфейс. Гороховський пояснив таке рішення тим, що російська мова "асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не все так однозначно".

Зазначимо, що у квітні він заявив, що monobank закриє рахунки більше 11 тисяч клієнтів, які, за його даними, до російського вторгнення 24 лютого знаходилися в Росії, Білорусі, в Криму, на підконтрольних "ДНР" и "ЛНР" територіях, в Сирії, Еритреї та Північній Кореї та не покинули ці території.

Згодом, через скандал, Гороховський вирішив відмовитися від блокування рахунків, але лише тих з цих клієнтів, хто знаходиться на окупованій території України.